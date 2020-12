Onça pintada no quintal de casa Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 24/12/2020 18:59

Um morador da cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, foi surpreendido por uma onça parda caminhando em seu quintal. O dono da propriedade relato à Record TV Minas que notou a presença do animal ao ouvir um barulho, e levou um susto ao se deparar com o felino.

O morador buscou refúgio na casa do vizinho na casa do vizinho. Ele conseguiu filmar o momento em que a onça pula o muro e foge da sua propriedade. Segundo a polícia, o animal foi atraído porque a casa fica em uma área de vegetação próxima a uma criação de galinhas.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local não conseguiu capturar o animal que havia fugido.



Veja o vídeo: