Thalia Ferraz, de 23 anos, estava junto com o homem há um mês e os dois chegaram a morar juntos, mas o ciúmes excessivo fez com que ela fosse morar com a irmã

O ex-namorado de Thalia Ferraz, de 23 anos, assassinou a jovem a tiros na frente da família na noite de Natal, em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. A Polícia Civil investiga o crime, que foi registrado como feminicídio. O homem está foragido.

Um dia antes de cometer o crime, o homem, identificado como Paulo Reningui, foi até a casa da vítima ameaçá-la; ele também mandou uma mensagem pelo WhatsApp: "Gosta de surpresa?", "Vai ter uma inesquecível". Segundo o delegado responsável pelo inquérito, a polícia não foi acionada para lidar com a ocorrência da ameaça.

O suspeito teria entrado na casa da jovem atirando. Thalia, que tinha deficiência auditiva, tentou se proteger em um dos quartos, mas foi baleada no tórax por um projétil que varou a porta do cômodo. Familiares contaram ao G1 que a jovem terminou o namoro dois dias antes de ser assassinada. Ela e o agressor estavam juntos há um mês, chegaram a morar juntos, mas o ciúmes excessivo fez com que ela fosse morar com a irmã.