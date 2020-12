Por IG - Último Segundo

26/12/2020

Para 56% dos brasileiros, a pandemia de Covid-19 está sendo pior do que se esperava em seu início. Outros 22,9% afirmam que já esperavam, enquanto 15,7% dizem que está melhor do que o esperado. Os dados são do levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas, divulgado neste sábado (26).

Foram entrevistados 2.218 brasileiros, por telefone, de 18 a 22 de dezembro. O nível de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A surpresa é maior entre as mulheres: 59% delas classificaram a pandemia como pior do que o imaginado. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 59,6% se surpreenderam; os que estudaram só até o ensino fundamental, 58,8% e, no nordeste, 60% não acreditava que a pandemia atingiria tal intensidade.