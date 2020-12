Governador de SP, João Doria (PSDB) Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Publicado 27/12/2020 11:07

A partir de amanhã até quinta-feira (31), todas as regiões do estado de São Paulo, com exceção à região de Presidente Prudente, retomam temporariamente a fase amarela, que é a intermediária dentro do plano de contenção ao coronavírus que contém cinco fases. A fase amarela permite, entre outras coisas, a abertura de bares, restaurantes, academias, salões de beleza e do comércio.

Em todo o estado, hoje é o último dia da fase vermelha, a mais rígida contra o novo coronavírus, que começou na madrugada de sexta-feira (25), seguiu durante todo o sábado (26) e terminará no fim da noite deste domingo. Mas a fase vermelha do Plano São Paulo voltará para todo o estado no feriado do Ano Novo, nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021.

Após esse período, o governo do estado fará uma nova análise sobre a situação do Estado e decidirá se mantém ou não a fase mais restritiva.



Devido ao aumento do números de casos e óbitos por conta da Covid-19 nas últimas semanas, as autoridades de saúde decidiram reclassificar todas as regiões que estavam na fase amarela, fazendo com que elas regredissem à fase vermelha. A reclassificação do estado para essa fase foi anunciada na terça-feira (22) pelas autoridades visando evitar a propagação da covid-19 durante as festas de fim ano.

Essa medida mais rígida afeta principalmente comércios e serviços em geral, proibindo o funcionamento de shoppings, bares, restaurantes, academias, parques etc. Apenas os serviços considerados como essenciais poderão funcionar nessa etapa. Confira abaixo as regras da fase vermelha no estado de São Paulo:

Podem funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro:

- Hospitais

- Clínicas de saúde

- Farmácias

- Mercados

- Padarias

- Açougues

- Postos de combustíveis

- Lavanderias

- Meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô;

- Transportadoras, oficinas de veículos

- Atividades religiosas

- Hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria.

- Bancos

- Pet shops

Não abrem nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro:

- Shoppings

- Lojas

- Concessionárias

- Escritórios

- Bares, restaurantes e lanchonetes (exceto para delivery)

- Academias

- Salões de beleza e barbearias

- Cinemas, teatros e outros estabelecimentos culturais

- Parques públicos



Nenhuma região vai para a fase verde

Até quinta-feira quase todo o estado estava na fase amarela. Com exceção da região de Presidente Prudente que já figurava na fase vermelha, por causa do avanço nos casos e da falta de leitos de UTI.



O governo também anunciou que em janeiro nenhuma região vai para fase verde, a menos restritiva, e que a reclassificação do estado, que estava marcada para o próximo dia 4, foi adiada para o dia 7 de janeiro.

Segundo o governo de São Paulo, até sábado as taxas de ocupação dos leitos de UTI em hospitais eram de 66% na Grande São Paulo e 61,9% no estado, com 10.264 pacientes internados, sendo 5.509 em enfermarias e 4.655 em unidades de terapia intensiva.

Até a manhã de sábado, o estado registrou 1.423.340 casos de coronavírus e 45.808 óbitos em decorrência da doença.