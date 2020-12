Criança morreu atropelada por ônibus no interior do Paraná Reprodução Redes Sociais

Por IG - Último Segundo

Publicado 29/12/2020 10:37

São Paulo - Na tarde dessa segunda, um menino de 10 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na cidade de Carambeí, na região de Campos Gerais, no interior do Paraná. O acidente ocorreu em uma das principais vias de acesso para o local.

A Polícia Militar logo foi acionada para que o isolamento na área em que ocorreu o atropelamento fosse feito. O SAMU em seguida foi acionado para prestar socorro à vítima, mas o jovem infelizmente não resistiu e veio a falecer ainda no local do acidente. O corpor foi recolhido e levado até o IML de Ponta Grossa.

Segundo testemunhas, a criança estava andando de bicicleta quando e deparou com o ônibus no momento em que pretendia atravessar a rua. O motorista percebeu a presença do menor repentinamente, no instante em que estava cruzando a avenida, o que o impossibilitou de frear o veículo.