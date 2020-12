Por IG - Último Segundo

Publicado 29/12/2020 13:25 | Atualizado 29/12/2020 13:51

São Paulo - Dois jovens negros foram retirados de um shopping em Salvador, na Bahia, à força, na tarde desta segunda-feira. Os vídeos da abordagem circulam nas redes sociais, que mostram os jovens sendo arastados para fora do local pelos seguranças. As informações são do portal Correio 24 Horas.

De acordo com as testemunhas, um dos homens recebeu um mata-leão e foi arrastado do Salvador Shopping enquanto gritava por socorro. As imagens ainda mostram que o garoto tentou se esquivar e caiu no chão diversas vezes.

Segundo a publicação, os jovens foram levados para os corredores internos do estabelecimento, onde outra funcionária fazia a guarda na porta para impedir a entrada de outras pessoas. Logo depois, eles foram levados pela polícia. Conforme o site de notícias, um deles foi liberado e outro encaminhado a uma delegacia.

Em nota, a assessoria do Salvador Shopping informou que lamenta profundamente o ocorrido e que "a conduta dos colaboradores envolvidos está em desacordo com as orientações e treinamentos periodicamente ministrados à equipe".

No mesmo comunicado, afirmou que "o caso está sendo apurado internamente para a individualização das responsabilidades e aplicação das sanções cabíveis. Um dos jovens foi conduzido para delegacia para apuração da ocorrência e o outro liberado pelas autoridades".