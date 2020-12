Brasil

Isa Penna quer investigar viagem de Doria à Miami e 'omissão' sobre pandemia

No documento, a parlamentar questiona polêmicas recentes envolvendo o tucano: desde a viagem à Miami no Natal após o endurecimento das restrições para frear a disseminação do novo coronavírus até a regressão de todo o Estado de São Paulo para a fase amarela do plano estadual de contingência

Publicado 29/12/2020 21:26 | Atualizado há 12 horas