O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert / AFP

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 08:48

Rio - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Lula tenha acesso às mensagens trocadas por Deltan Dallagnol e procuradores da Lava Jato e vazadas pelo site The Intercept Brasil.

A decisão, proferida nesta segunda-feira, atende a um pedido da defesa de Lula e determina que a 10ª Vara Federal Criminal do DF, com o apoio de peritos da Polícia Federal, compartilhe com ele, num prazo de até 10 dias, as mensagens que o envolvam, direta ou indiretamente, "bem assim as que tenham relação com investigações e ações penais contra ele movidas na 13a Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira".

Publicidade

O ministro reforçou ainda que todo conteúdo passou por perícia, que confirmou a autenticidade das mensagens - e, logo, qualquer alteração nos documentos poderia ser facilmente detectada.

“Todos os dispositivos arrecadados foram submetidos a exames pelo Serviço de Perícias em Informática do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que objetivaram a extração e análise do conteúdo do material, com a elaboração de Laudo Pericial de Informática específico para cada item aprendido”, diz um relatório citado por Lewandowski em sua decisão.