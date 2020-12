Brasil

Doria anuncia chegada de novo carregamento da CoronaVac em SP

Recebimento das doses foi feito pelo governador ao lado do secretário da saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, e do diretor do Instituto Butantan, Reinaldo Sato

Publicado 30/12/2020 10:05