Polícia investiga irmãos por mais novo ser enterrado vivo Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 30/12/2020 12:34

São Paulo - Um meninos de três anos foi morto após ser enterrado vivo no bairro de Canário que fica no município de Turiaçu, no norte do Maranhão. O crime teve seu início na noite de ontem e chocou a população por ter como os principais suspeitos os dois irmãos da criança de 14 e 12 anos, porém a participação de um adulto ainda não foi descartada pela polícia. As informações foram apuradas pelo UOL.

De acordo com o delagado Delta Miguel, a família havia informado as autoridades que durante a tarde sentiram falta do menino e o encontram enterrado em uma cova rasa, ainda com vida. Ele foi emcaminhado para o hospital da cidade mas acabou não resistindo.



"Ele estava a cerca de 200 metros de sua residência. A morte foi em decorrência de asfixia, indicando que ele teria sido enterrado vivo", disse o delegado Miguel.

Com a repercussão do caso, os moradores da cidade ainda tentaram desmoralizar um dos irmãos de 14 anos que teve que se esconder na casa de um parente. A Polícia Militar teve que escoltar ele até a cidade de Pinheiro, que fica aproximadamente 133 km da Delegacia Regional que investiga o caso. O outro irmão já havia sido escoltado pela polícia para a cidade.

O delegado conta que os dois foram levados para Pinheiros sem os pais, que ainda estavam na cidade de Turiaçu. Hoje, os responsáveis iriam se encaminhar para Pinheiros e junto com os filhos prestariam depoimentos a polícia. Ainda não se tem informações sobre a motivação do homicídio.

"As crianças estão em Pinheiro, esperando o Conselho Tutelar. Um menor acusou o outro de participação e, por isso, ambos foram conduzidos. As informações preliminares são de que os dois teriam envolvimento", afirmou o delegado Delta.