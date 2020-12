Ministro Gilmar Mendes Carlos Alves Moura / STF

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 18:48 | Atualizado 30/12/2020 18:49

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Gilmar Mendes , publicou em suas redes sociais que "tortura é crime inafiançável e imprescritível", após a fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que colocou em dúvida a tortura sofrida pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante a ditadura militar.



Sem citar diretamente Bolsonaro, Mendes escreveu que as pessoas que entoam "saudades da ditadura" sofrem de amnésia ou de falta de conhecimento histórico.



"Tortura é crime inafiançável e imprescritível. Quem entoa saudades da ditadura só pode padecer de amnésia ou – pior ainda – de absoluta falta de conhecimento histórico", publicou o ministro nas redes sociais.



