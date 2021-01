Por IG - Delas

Após um ano difícil e com muitas perdas como foi 2020, muita gente espera mudanças para 2021 que envolvam saúde, sucesso e felicidade. E o vidente Lucas Paiva, lendo cartas e jogando búzios, se conecta com divindades para trazer as previsões para o ano. Ele fala da pandemia da covid-19 e das vacinas, das tragédias nacionais por erros humanos, das mortes de pessoas famosas, da política nacional e internacional e ainda do futuro das carreiras de famosos, como Neymar, Anitta e Silvio Santos.

De acordo com Lucas Paiva, 2021 será regido pelos orixás Oxum e Oxalá. O vidente explica que Oxum é o orixá feminino que representa as águas doces, os relacionamentos afetivos e sexuais. "Com a regência dela, os relacionamentos amorosos turbulentos se tornarão muito mais intensos". Já Oxalá como regente mostra que 2021 será um ano divino, acima de tudo. "Oxalá nos traz a retidão, a necessidade de reflexão, e a clareza de pensamentos", diz.

Segundo ele, o ano será difícil, principalmente nos primeiros sete meses. "Teremos uma transição em transformação muito grande. A humanidade está passando pela fase de modificação mais importante da nossa era. Mas muitos não estão aprendendo a lição". De acordo com o vidente, 2021 terá doenças novas, mas também grandes avanços na medicina. "Será descoberta a cura para doenças já conhecidas, como a Aids". Em relação à covid-19, Paiva afirma que só voltaremos a ter uma vida normal depois de julho, mas, mesmo assim, com algumas restrições. "Até mesmo uma vacinação no nosso país irá trazer muitas irregularidades, denúncias, desvios, e mais problemas políticos. A pandemia ainda irá estar acontecendo gravemente no mundo".

Sobre os receios em relação às mutações do novo coronavírus, o vidente diz que as vacinas vão ser suficientes, mas resolverão o problema de vez. "As pessoas terão que conviver e tomar, assim como o vírus da Aids, um complexo coquetel de medicações não só preventivo, mas para tratamento posterior a quem já teve o vírus".

Ele prevê que o Brasil terá três grandes perdas no mundo artístico. Uma delas será por acidente e outras duas por doença: "O mundo da música irá chorar o luto entre maio e julho". Lucas Paiva também falou sobre três celebridades: Anitta, Neymar e o apresentador Silvio Santos.

De acordo com o vidente, a cantora terá um ano de descanso, principalmente na segunda metade. "É um ano em que ela necessitará de descanso urgente, relacionado ao estresse de interiorização e espiritualidade. É um ano também no qual ela irá ter uma grande paixão".

O jogador Neymar também pode ter dificuldaded em 2021. Para Paiva, ele terá um ano de oscilações emocionais e com possíveis prejuízos relacionados a patrocínio financeiro. "Uma atitude que ele irá tomar nesta virada do ano terá repercussão negativa e possíveis cancelamentos de contrato. Haverá a partir de outubro e novembro uma possibilidade de paternidade. Mas deverá ter cuidado entre julho e agosto com problemas de saúde dos ossos".

O apresentador Silvio Santos também terá problemas relacionados a câncer de pele e metástase. "Não terá mais a mesma vitalidade de antes. Está chegando a hora de se aposentar dos palcos". "As grandes redes de televisão vão passar por adaptações, pela queda de audiência e pelas novas formas do mundo e da humanidade procurar entretenimento. O grande Império da Rede Globo estará sobre perigo e um grande déficit econômico. O SBT pode dar início a negociações de parceria ou venda.

Bolsonaro perde popularidade

O vidente Lucas Paiva afirma que o presidente Jair Bolsonaro terá uma queda de popularidade, mas que continuará tendo aprovação daqueles que "o idolatram". Sobre a família Bolsonaro, prevê que"vão acontecer mais denúncias e escândalos, até mesmo pela vitória do novo prefeito do Rio". "A família Bolsonaro irá responder juridicamente as acusações impostas, Xangô está se fazendo presente, e os deuses da justiça irão cobrar também o governo por um certo descaso relacionado à pandemia e à crise", acrescenta Paiva.

Nas questões ambientais, ele prevê mudanças. "O Brasil está em descrédito nas medidas relacionadas ao meio ambiente e as políticas sociais. O próprio governo perceberá o erro e tentará corrigi-lo. A partir de abril, as mudanças serão mais intensas, na tentativa de consolidar uma ligação com o novo governo americano. Vão acontecer novos acidentes e duas tragédias ambientais, por omissão e erro humano", relata.

Problemas para novo governo dos EUA

Com a queda de Donald Trump e a eleição do Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos, há grandes expectativas de mudanças na política internacional. Mas, de acordo com o vidente Lucas Paiva, o novo governo americano vai começar sob discussões, possíveis boicotes e poderá ter problemas relacionados à equipe que vem sendo formada. Poderá enfrentar problemas também no Senado.

"Haverá um risco muito grande de guerra na parte árabe do mundo, com os Estados Unidos tendo uma interferência direta. Temos o risco de duas guerras este ano, além da pandemia. Mas o presidente americano irá tentar fazer um diálogo mais humanístico, mesmo que difícil nos três primeiros anos de governo dele", afirma Paiva.