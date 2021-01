Por IG - Último Segundo

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a promover aglomeração em meio à pandemia da Covid-19 nesta sexta-feira (1º). Em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais, o presidente aparece saltando de uma embarcação e nadando em direção aos banhistas em Praia Grande, no litoral Sul de São Paulo.

Rodeado que seguranças que pulam na água junto com ele, Bolsonaro deixa o barco e, ao chegar próximo da faixa de areia, dezenas de pessoas se aproximam dele, desrespeitando as regras de distanciamento social a fim de evitar a proliferação do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Alguns apoiadores começam a chamá-lo de "mito".

O presidente passou alguns minutos cumprimentando os banhistas e nenhum deles é visto respeitando o distanciamento, mesmo os que não se aproximaram dele. Nas imagens, muitas pessoas também são vistas com celulares nas mãos para tirarem fotos.

Antes da virada, Bolsonaro viajou para o Guarujá, onde passou o Réveillon. A previsão é que ele retorne a Brasília na segunda-feira (4).