Anderson estava de camisa azul e calça jeans quando saiu de casa para trabalhar no dia 31 de dezembro Arquivo pessoal

Publicado 02/01/2021 19:58 | Atualizado 03/01/2021 09:30

Belo Horizonte - Uma dupla de jovens assumiu que matou o motorista de Anderson Coelho Alves, de 27 anos, na cidade de Vespasiano, Minas Gerais, e ainda tentou degolá-lo após o assassinato do condutor. Ele estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro.



De acordo com os suspeitos, que têm 18 e 19 anos, eles roubaram Anderson e o mataram com uma faca. Os dois foram presos neste sábado (2) pela Polícia Militar e a quantia de dinheiro roubada ainda vai ser apurada.

O crime ocorreu no bairro Nova Pampulha. Em seus relatos à polícia, os jovens disseram que furaram os olhos do motorista e tentaram cortar a cabeça dele, mas não conseguiram.

De acordo com a Polícia Militar, os dois também contaram que o crime foi premeditado. Eles acionaram o motorista para uma corrida do bairro Bela Vista até o Sueli e, no meio do caminho, em um local mais isolado, assassinaram a vítima e a jogaram o corpo em um lixão.

Os dois suspeitos presos já tinham passagens pela polícia por pequenos furtos quando eram adolescentes. Eles disseram que não estavam sob uso de drogas ou bebidas quando cometeram o crime.