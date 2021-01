Governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM) Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 10:24

Na cerimônia de posse da prefeita de Gurupi, Josi Nunes (Pros), o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM) disse durante o discurso feito nesta sexta-feira, que Josi "dá um caldo", fazendo referência a aparência e idade da gestora do município. As informações são do G1.



“Agora o senhor faz parte dos ex-prefeitos. Aquelas palavras que o senhor falou… Até chamou a Josi de velha. A Josi dá um caldo, gente. Vocês não sabem, não”, falou olhando para Josi e dando gargalhadas. Após a fala de Mauro, que criticou o ex-prefeito Laurez Moreira (PSDB), é possível notar pessoas sorrindo e aplausos. “Mas deixa o prefeito para lá. Que Deus abençoe ele, a família dele também. Nós estamos aí para dar continuidade. Aquilo que foi feito de bom por ele nós vamos dar continuidade. Tenho certeza que a Josi e o Gleydson Nato [vice-prefeito] vão fazer isso”, completou o discurso.



A cerimônia reuniu cerca de 800 pessoas em uma casa de eventos e foram empossados os 15 vereadores para mandato até 2024.