Moradores de Teresina protestam pela falta de energia na região Reprodução/TV Clube

Por iG

Publicado 03/01/2021 11:13

Moradores do bairro de Teresina , no Piauí , fecharam ruas e avenidas para realização de protestos pela falta de energia. Desde do dia 31 de dezembro, a região vem tendo problemas com a eletricidade após fortes chuvas que derrubaram árvores e danificaram fiações elétricas na região .



Em bairros como Buenos Aires, Água Mineral e Vila Cristalina, os moradores fecharam vias importantes e atearam fogo em pneus e pedaços de madeira em forma de protesto a empresa responsável pela distribuição de energia, a Equatorial Piauí.



"Desde o dia 31... eu acionei [a Equatorial] na hora que caiu uma placa [na rede elétrica]. Vinte e quatro horas depois, veio um carro da empresa, eles olharam, mas não conseguiram tirar. E nisso continuamos sem energia. O que tinha de sorvete, de material da própria pizzaria, já foi embora", declara um comerciante local em entrevista.



Segundo a Equatorial Piauí, ainda neste domingo (03), até meio-dia, a energia estará restabelecida em todos os bairros prejudicados. Ainda informou que a demora se deu pelo alto número de árvores caídas, foram 280 no total que danificaram as redes elétricas.



"Em função da gravidade dos danos causados ao sistema elétrico, os trabalhos de recuperação têm alta complexidade e tempo de recomposição mais lento", disse a empresa.