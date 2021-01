Delegacia de Caldas Novas, em Goiás Reprodução/TV Anhanguera

Uma mulher de 44 anos registrou um boletim de ocorrência denunciando um estupro coletivo na última sexta-feira, que foi vítima de estupro coletivo dentro de um hotel de Caldas Novas, em Goiás. Ela relatou que foi abusada por três homens e a polícia civil está investigando o caso. As informações são do G1.



A mulher disse que estava na piscina do hotel quando foi abordada pelos três suspeitos que a convidaram para tomar cerveja no apartamento onde eles estavam hospedados. Ela contou que após começar a beber com eles, não se lembra de mais nada, no entanto, acordou com hematomas nas pernas e dores nas partes íntimas.



Ela passou por exame de corpo de delito e o resultado deve sair em até 10 dias. De acordo com o delegado Alex Miller, os suspeitos foram ouvidos e negaram a denúncia. Eles foram liberados após prestarem depoimento.