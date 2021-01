Homem é suspeito de matar ex a tiros na zona sul de SP Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/01/2021 12:11 | Atualizado 03/01/2021 12:14

São Paulo - Uma mulher morreu depois de ser baleada dentro de um apartamento na zona sul de São Paulo na noite de sábado. Segundo relatos, ainda conflitantes, o autor dos disparos seria o ex-marido ou namorado da vítima. Ele também feriu o pai da mulher com tiros na região do abdômen e no rosto. Mãe e irmão da mulher também estão feridos. De acordo com a PM, o homem teria fugido do local em um Uno branco. O nome da vítima, de acordo com a polícia, era Amanda. Ela seria estudante.



De acordo com a PM, o pai da vítima informou que o crime teria ocorrido após uma discussão entre a filha dele e o suspeito. O pai dela teria sido atingido ao tentar separar uma briga entre eles.



Os feridos foram encaminhados para o Pronto-Socorro do Hospital da Pedreira, Hospital de Piraporinha e Hospital Saboya. O caso foi registrado no 98° DP - Jardim Miriam.



Feminicídio



O País teve pelo menos outros 7 casos de feminicídio no período das festas de final de ano.



Na véspera de Natal, a juíza Viviane Vieira do Amaral, de 45 anos, foi assassinada na Barra da Tijuca, no Rio, pelo ex-marido, Paulo José Arronenzi, de 53 anos, com 16 facadas. O crime foi cometido na frente das três filhas, que têm entre 7 e 9 anos. O assassino foi preso em flagrante.