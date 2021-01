Carlos Vinicius morto pelos amigos por um tiro acidental Reprodução/ Facebook

Por iG

Publicado 03/01/2021 14:52

Um motoboy, de 24 anos, morreu após ser atingido por um tiro acidental, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Os suspeitos seriam amigos da vítima, moradores de Diadema. A polícia segue nas investigações.



Segundo informações, os suspeitos de 28 e 32 anos, contaram a polícia que seu amigo ao estacionar o carro na Avenida Governador Mario Covas Júnior, teria sido abordado por dois criminosos e que em determinado momento, um deles havia disparado contra Carlos Vinicius dos Santos.



Em seguida, eles contam que chamaram o socorro mas pela demora, resolveram colocar a vítima dentro do carro e o levariam para o hospital. No meio do caminho, encontraram uma viatura da Polícia Militar que os escoltou até o Pronto Socorro Central, mas Carlos Vinicius não resistiu.



O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e liderado pelo delegado Francisco Wenceslau, em colaboração com os policiais da delegacia Sede de Mongaguá . Com o depoimento dos suspeitos coletados, uma investigação foi aberta para o crime de latrocínio, quando o roubo é seguido de morte. Porém, concluiram que na verdade, o crime seria homicídio. Um exame residuográfico foi feito nas maõs dos dois suspeitos e também na da vítima.



Com o desenrolar das investigações, foi concluido que o local apontado pelos amigos do motoboy nos depoimentos não foi a onde o crime aconteceu. O delegado já havia suspeitado que no início, eles estavam passando informações contraditórias. Com isso, resolveram voltar ao local apontado pelos homens e conversaram com moradores e comerciantes da região e, também averiguaram se em alguma câmera de segurança possuia imagens que pudessem ajudar no desenrolar das investigações.



Quando interrogaram os suspeitos novamente, um detalhe importante foi revelado e as autoridades descobrem que na verdade, foi o homem de 32 anos quem deu o disparo fatal contra Carlos Vinicius. De acordo com os investigadores, ele confessou ter atirado uma vez de forma acidental e que as histórias dos suspeitos não batiam pois eles estariam em "choque" com os últimos acontecimentos.



O corpo da vítima foi encaminhado para o IML e irá ser realizado o exame de necroscópico, pois mais de uma lesão foi identificada no corpo da vítima, o que faz as autoridades pensarem que nem todas as informações foram ditas.



Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam pois eles não acreditam na possibilidade do crime ter sido cometido acidentalmente. O autor do disparo foi preso em flagrante por homicídio , mas em seguida liberado pela Justiça com a justificativa de que o acusado ajudou no socorro do amigo. Já o segundo suspeito, o amigo de 28 anos, foi indiciado por fraude processual.