Dr. Junior, médico eleito em Peritoró (MA) ignorou pandemia e fez festa para celebrar eleicão Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 04/01/2021 14:34 | Atualizado 04/01/2021 14:35

São Luís - Dr. Junior (PP), médico eleito como prefeito na cidade de Peritoró, no Maranhão (230 km de distância da capital), realizou um mega evento no último sábado (2) para celebrar a vitória na eleição.



Intitulada como “festa da posse”, diversos artistas se apresentaram em um evento aberto para a população. Contudo, nas imagens registradas pelo próprio prefeito, não houve respeito ao distanciamento social, e os presentes não usavam máscaras.

Confira o registro da festa:

No site da prefeitura, há recomendações sobre a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), onde é dito para as pessoas evitarem locais com aglomerações, e uma mensagem dizendo “estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua também, pois a saúde do município é uma responsabilidade de todos”.

Apesar da nota, o último boletim epidemiológico, com registro de casos da doença na cidade foi apresentado no dia 20 de agosto. Após isso, não foi mais atualizado.

Até o último registro, Peritoró registrou 512 casos, cerca de 2,5% da população, que é de 21 mil. No estado do Maranhão, 200 mil casos e 4500 óbitos em decorrência da Covid-19 já foram confirmados.