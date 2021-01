Por IG - Último Segundo

Publicado 04/01/2021 15:04 | Atualizado 04/01/2021 15:22

São Paulo - Um adolescente de 17 anos, foi preso após ser suspeito em matar uma jovem desaparecida desde do dia 1°, em São José do Rio Claro, em Mato Grosso. Letícia dos Santos Silva foi encontrada nesse domingo, após uma denúncia feita para a polícia de que em uma plantação havia um corpo com marcas de facadas.

A vítima estava desaparecida desde do dia 1° de janeiro, quando saiu com primos e amigos para conferirem a queima de fogos na praça da cidade. O corpo foi encontrado perto do "Morrinho da luz", último local em que Letícia foi vista, em uma festa clandestina.

Um boletim de ocorrência foi aberto pelo pai da vítima na Delegacia da Polícia Civil de São José do Rio Claro, que tentou entrar em contato com a filha por telefone e também ligando para familiares e amigos que poderiam saber o paradeiro da jovem. Porém, ela não foi encontrado em nenhum dos lugares apontados por ele.

Durante as investigações, as autoridades acharam perto do local a onde o corpo de Letícia foi encontrado a chave de uma moto. Quando apurado, descobriram que a chave pertencia a uma pessoas que estava com a vítima naquela noite. Chegando a delegacia para prestar depoimento, o menor confessou que matou a vítima.

Ele disse que chegou a ter relações sexuais com Letícia mas que em seguida, a matou por asfixia e não com facadas. Segundo a delegada responsável pelo caso, Angelina Andrade, ela ainda estuda a possibilidade da vítima ter sido estuprada, pois foi encontrada com suas roupas porém sem as roupas íntimas.

O adolescente será indiciado em flagrante pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Ele aguarda a decisão judicial e poderá ser encaminhado para uma unidade socioeducativa.