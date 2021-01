Por IG - Último Segundo

Publicado 04/01/2021 16:18

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta segunda-feira (4) que, em 2021, serão oferecidas 93 mil vagas do programa Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) aos estudantes que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Este é o menor número de vagas desde 2010.

O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já havia prometido, ainda em 2019, a redução de vagas em 2021. O desejo do governo federal era de que 54 mil vagas fossem oferecidas aos estudantes. O MEC estima que R$ 500 milhões serão gastos na edição deste ano para manter o programa.

A redução de vagas foi publicada no "Diário Oficial da União" no texto que fala sobre o Plano Trienal do Fies, que estipulou o mesmo número de vagas para as edições de 2022 e 2023. O Fies abre processos seletivos duas vezes ao ano para preenchimento das vagas por meio das notas do Enem, no primeiro semestre de 2021 as vagas serão abertas entre 26 a 29 de janeiro.