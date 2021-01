Por IG - Último Segundo

Publicado 04/01/2021 15:45 | Atualizado 04/01/2021 15:48

Pedro Juarez da Silva (MDB), prefeito eleito na cidade de Mampituba, no Rio Grande do Sul, cumpriu sua primeira promessa de campanha na última sexta-feira (1): usar uma saia durante a cerimônia de posse na prefeitura.

‘Pedrão’ como é conhecido, prometeu em frente a um grupo de eleitores que caso se elegesse com menos de 300 votos de vantagem sobre seu adversário na disputa, usaria a vestimenta.

E foi o que aconteceu. O Mdbista se elegeu com 1431 votos (53,82%), ficando à frente de Degão (PTB) que recebeu 1228 votos (46,18%). Pedro Juarez foi eleito para o terceiro mandato na cidade. Ele já havia sido prefeito entre 2009 a 2016.

Em meio a risos, o prefeito tomou posse usando saia. Confira:

O prefeito eleito contou que a saia foi emprestada por uma amiga evangélica:

"As da primeira-dama, infelizmente, não me serviram. Tive de pedir emprestado a uma amiga evangélica, que tinha um modelo mais longo e recatado", brinca o prefeito, que também disse que não pretende ficar com a vestimenta, e que a dona já lhe pediu de volta, em entrevista à Gaúcha Zero Hora.