Integrantes da Sociedade Mineira Protetora dos Animais levaram os cachorros para uma clínica veterinária Reprodução/Instagram smpabh

Por iG

Publicado 04/01/2021 17:57

Belo Horizonte - Na noite do último domingo (3), dois filhotes de cachorro abandonados e cobertos de piche foram encontrados em Belo Horizonte (MG). Moradores da região viram uma mulher jogando piche quente nos animais e os deixando na rua. As informações foram dadas pelo jornal O Tempo.



Uma das pessoas que escutou os ganidos dos filhotes foi até o local, fotografou a situação e pediu ajuda nas redes sociais. Com isso, integrantes da Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA) foram ajudar os cachorros, que estavam desnutridos, com queimaduras e com sinais de intoxicação.

Os animais foram levados para uma clínica veterinária para receber tratamento. "Ficamos com eles até de madrugada, limpando e tratando das feridas, pois eles precisavam de cuidados urgentes", contou Sandra Ferreira, da SMPA.

Ela informou que os cachorros ainda estão em um estado um pouco melhor, mas com a pele irritada e alguns membros inchados. A SMPA está buscando um lar temporário para os filhotes e pedindo doações para financiar a internação.

"O que é um problema da sociedade como um todo acaba estourando na mão de ONGs e de alguns protetores independentes porque o poder público não interfere. Então acabamos por ter que atuar sempre nessas frentes, para evitar um sofrimento maior dos animais", diz Sandra.