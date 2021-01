Por iG

Publicado 04/01/2021 17:57

Brasília - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (4) que o juiz da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal seja intimado após descumprir ordem do Supremo.



Waldemar Cláudio de Carvalho não liberou ao ex-presidente Lula acesso às mensagens que foram apreendidas na operação Spoofing, da Polícia Federal, que investigou hackers que invadiram celulares de autoridades, entre eles o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e o presidente Jair Bolsonaro.

No dia 28 de dezembro, o ministro já havia despachado a decisão que conferia ao petista acesso aos documentos que “lhe digam respeito, direta ou indiretamente, bem assim as que tenham relação com investigações e ações penais contra ele movidas na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira”.

Contudo, a defesa de Lula recorreu novamente ao Executivo no dia 31 de dezembro após não conseguir acesso aos documentos.

Ricardo Lewandowski determinou nesta quarta (4) que o juiz Waldemar Cláudio seja intimado “das decisões proferidas por este relator mediante oficial de jusitca”. Caso haja novo descumprimento, medidas para apuração de infrações disciplinares podem ser tomadas.