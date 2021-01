Participantes do exame já podem acessar seu cartão de confirmação de inscrição, com informações sobre o dia, horário e local de aplicação da prova Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Publicado 05/01/2021 09:08

Os estudantes inscritos para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 (Enem) podem acessar, a partir desta terça-feira (5), seu cartão de confirmação de inscrição do vestibular. O documento pode ser encontrado por meio da Página do Participante, no site do Inep, ou no aplicativo oficial do Enem. Entre as informações disponibilizadas, estão o local de prova, o número de inscrição, além da data e o horário de aplicação.

O cartão de confirmação também indica que o participante deve contar com atendimento especializado e tratamento pelo nome social, caso tenha solicitado esses registros e obtido a aprovação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão nos dias de aplicação das provas.

Pandemia

As provas do Enem 2020 foram adiadas em decorrência da pandemia de covid-19 e serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital). Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.

Será obrigatório o uso de máscara durante toda a aplicação do exame. A recomendação é que os candidatos levem outra máscara, para trocá-la durante o exame, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Os participantes devem também manter distância uns dos outros.

Por ocorrer em meio a pandemia, o exame terá outra particularidade. Os participantes que forem diagnosticados com covid-19 ou com outra doença infectocontagiosa, como sarampo, rubéola, varíola e influenza humana A e B, terão outra chance de fazer o exame, na reaplicação da prova. O atestado médico poderá ser enviado ao Inep pela página do participante até um dia antes da aplicação. Caso a doença seja confirmada no dia do exame, o participante deverá entrar em contato pelo telefone 0800616161. Com informações da Agência Brasil.