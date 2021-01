Acidente aconteceu no bairro Umuarama, na cidade de Araçatuba (SP) Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 09:31

Após um acidente em um cruzamento na cidade de Araçatuba (SP), um motociclista ficou ferido e viu sua moto pegar fogo logo após a colisão com um carro. Imagens de uma câmera de segurança registram o momento em que os veículos colidem, na tarde dessa segunda-feira (4). Mas enquanto o motorista do carro seguiu seu trajeto, a moto foi derrubada e o piloto caiu no asfalto no bairro de Umuarama, entre as ruas Álvaro da Fonseca e Rodolfo Miranda.

O Corpo de Bombeiros informou ao portal “G1” que a vítima foi socorrida com ferimentos e encaminhada para um hospital da cidade. Apesar do fogo e da colisão que destruíram a motocicleta, porém, o homem sofreu escoriações pelo corpo mas não ficou queimado.

Confira as imagens do acidente: