Jair Bolsonaro Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 12:38

Rio - O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender o uso de ivermectina no tratamento contra a covid-19. Em uma publicação no Twitter nesta terça-feira, ele fez uma publicação associando a baixa mortalidade do vírus em países africanos com o uso do medicamento.

A ivermectina não tem eficácia comprovada contra a covid-19, e a estratégia de utilizá-la precocemente é amplamente criticada por médicos e especialistas na área.

