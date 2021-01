Por IG - Último Segundo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro visitou a Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tarde desta terça-feira, no horário local de Washington. O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi acompanhado da sua mulher, Heloísa Bolsonaro, e do embaixador Nestor Foster. A visita ocorre a 15 dias da saída de Donald Trump do cargo da Presidência.

Apesar dos rumores de que Eduardo Bolsonaro teria sido convidado por Ivanka Trump, com quem se encontrou, o escritório da filha de Trump, na Casa Branca, afirmou que “Ivanka, a pedido dele, se encontrou com Eduardo Bolsonaro para um encontro amigável enquanto ele estava na cidade”.

A correspondente da GloboNews Raquel Krähenbül captou as imagens de Eduardo com a filha Geórgia no colo antes de entrar na residência oficial. O presidente Donald Trump não reconheceu a derrota no pleito realizado em novembro de 2020 e, conforme provas coletadas pela imprensa norteamericana, tem tentado fraudar o resultado das eleições a seu favor.





O presidente Jair Bolsonaro só reconheceu a vitória de Joe Biden em dezembro, mais de um mês depois do resultado das eleições. A família Bolsonaro tem relação próxima com o presidente Donald Trump. O Brasil foi o último país do G20 a reconhecer a vitória de Biden.