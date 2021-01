No Amazonas, leitos de enfermaria têm ocupação de 86,45% Agência Brasil/Diego Vara

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/01/2021 12:06

O Estado do Amazonas voltou, nesta segunda-feira, 4, a registrar aumento no número de internações por covid-19, puxado principalmente pelo avanço da doença na capital. Das 183 novas internações por causa do novo coronavírus, 177 ocorreram em Manaus. Este é o maior número registrado desde o início da pandemia, quando, em maio, o Estado havia registrado 168 internações em um único dia.



Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), 91,84% dos leitos de UTI do Estado estão ocupados: 92,18% dos leitos para adultos da rede pública, 50% dos leitos infantis e 94% da rede privada. Leitos de enfermaria têm ocupação de 86,45%.



Segundo último boletim disponibilizado, no domingo foram registrados 559 novos casos no Estado - alta semanal de 40,4% no comparativo entre os sete últimos dias contra os sete anteriores - e 14 novos óbitos - aumento de 36,7% no mesmo comparativo. Os números estão sujeitos a alteração uma vez que são contabilizados por data de ocorrência.