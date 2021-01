Por IG - Último Segundo

Publicado 05/01/2021 14:41 | Atualizado 05/01/2021 14:50

A cidade de Muriaé, localizada na Zona da Mata em Minas Gerais, foi invadida por uma "infestação" de baratas após as fortes chuvas que castigaram a região nos últimos dias. Imagens mostrando os animais aglomerados em pontos altos para fugir da enxurrada viralizaram nas redes sociais.

Em um dos vídeos, as baratas aparecem reunidas no que parece ser um corrimão que delimita uma rua que passa ao lado de um rio. Além disso, ao fundo, é possível ver a força da água no córrego e a altura que ela atingiu em algumas residências.

Segundo informações do jornal O Tempo, a Defesa Civil informou que ao menos 580 pessoas ficaram desalojadas após terem suas casas inundadas pelo temporal. Já o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais informou que foram registrados 269 milímetros de chuva em apenas quatro dias, ultrapassando o total esperado para o mês de janeiro (262mm).

Sobre a infestação de baratas, a Coordenação de Vigilância Ambiental informou que o município não possui veneno para exterminá-las. Uma vez que não transmitem doenças endêmicas, os insetos não foram considerados "perigosos" pelo governo federal ou estadual. Como forma de atenuar o problema, a limpeza das ruas atingidas será reforçada assim que o nível da água baixar.