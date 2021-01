Fiscais apreendem 670 kg de cocaína em carga de goiabada com destino à Bélgica Divulgação/Receita Federal

São Paulo - Na primeira apreensão de drogas no Porto de Santos, no litoral paulista, em 2021, equipes da Alfândega da Receita Federal interceptaram 670 quilos de cocaína escondidos em uma carga de goiabada. A droga, que seria embarcada para a Antuérpia, na Bélgica, foi entregue à Polícia Federal para a continuidade das investigações.



Segundo informações da Receita Federal, a apreensão foi feita na tarde de segunda-feira, 4. A carga foi selecionada para conferência a partir de critérios objetivos de análise de risco empregados nas fiscalizações de rotina. A inspeção começou com uma avaliação não intrusiva por imagens de escâner. Em seguida, o cão de faro da Receita sinalizou a presença de drogas. Aberta a carga, os agentes encontraram os tabletes de cocaína.



Em 2020, a Alfândega de Santos interceptou 20,5 toneladas de cocaína em cargas de exportação destinadas à Europa.