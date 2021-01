Por IG - Último Segundo

Publicado 05/01/2021 16:50 | Atualizado 05/01/2021 16:57

Brasília - O deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) decidiu "trair" o bloco de Maia e participará da campanha do rival, Arthur Lira (PP-AL). Ele era um dos cotados a candidato de Maia, mas foi preterido por Baleia Rossi (DEM-SP), que conta com o apoio de 11 partidos: PT, PDT, PSB, MDB, Cidadania, Rede, PV, PcdoB, PSDB e PSL e Dem; último, porém, pode se dividir após a decisão de Elmar.

Nos próximos dias, Elmar Nascimento participará de viagens e reuniões junto à campanha de Arthur Lira, com governadores e deputados na região Norte do país.

O deputado teria ficado insatisfeito com a forma como Rodrigo Maia (DEM-RJ) conduziu a escolha do candidato do grupo, já que a estratégia de Baleia Rossi envolve fazer concessões a partidos de esquerda para obter seus votos — o PT, por exemplo, solicitou o lançamento de um programa com propostas para combater políticas de Bolsonaro e apreciar pedidos de impeachment que estejam fundamentados em indícios de crimes de responsabilidade.

Como a votação é secreta, é possível que deputados do DEM, apesar da orientação do partido, votem a favor do bloco de Arthur Lira, que é apoiado por Jair Bolsonaro (sem partido).