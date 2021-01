Vice-presidente Hamilton Mourão Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/01/2021 16:29

Brasília - Diagnosticado com covid-19 no dia 27 de dezembro, o vice-presidente Hamilton Mourão segue em isolamento no Palácio do Jaburu e passa bem, segundo a assessoria dele em nota divulgada nesta terça-feira (5). Por recomendação médica, Mourão passou por exames e apresentou resultados normais.



Ele deve retornar "em breve" ao expediente normal. "(Mourão) segue com programa de exercícios respiratórios, orientados por uma fisioterapeuta, conforme está previsto nesta fase de recuperação. O vice-presidente da República permanece em isolamento na residência oficial do Jaburu e, em breve, retornará às atividades normais", relatou o comunicado.



Desde o diagnóstico positivo para o novo coronavírus, o vice-presidente está isolado no Jaburu. Em maio, Mourão também ficou em quarentena após ter tido contato com um funcionário infectado pela covid. Na época, o teste deu negativo para a doença e, então, o vice retomou os trabalhos presenciais no Palácio do Planalto. O diagnóstico no dia 27 ocorreu após sintomas de dor e febre de 38 graus. Em boletins anteriores, a Vice-Presidência informou que o tratamento de Mourão incluiu os medicamentos hidroxicloroquina, Annita, azitromicina e remédios para dor e febre.