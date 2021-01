DEIC Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 17:47

São Paulo - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, dia 5, um homem suspeito por queimar e ocultar o corpo de uma estudante, de 18 anos, que morreu de overdose por uso de drogas. O corpo da vítima foi localizado no dia 29 de dezembro, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo do Campo, na Região metropolitana de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Civil, a jovem estaria tendo um relacionamento com o autor, dono de uma boate na qual ela trabalhava, localizada na avenida Sapopemba, Zona Leste da capital.

Publicidade

O delegado Ronaldo Tossunian, titular da Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, disse que o suspeito confessou que estava com a vítima quando ela consumia drogas e sofreu aparente overdose. Com medo das consequências legais, o comerciante tentou ocultar o fato. Para isso, ele ateou fogo no corpo da jovem e o abandonou no município da Grande São Paulo.



O tecido usado para envolver o corpo da estudante foi encontrado na boate, sendo apreendido para perícia técnica. Além disso, os agentes apuraram que o homem teria coagido testemunhas do fato e se desfez do aparelho celular que usava na ocasião.

Publicidade

O caso foi esclarecido por agentes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) da cidade onde o corpo foi encontrado. O autor foi detido em cumprimento a um mandado de prisão temporária decretado pela Justiça.