Motorista de aplicativo é roubado e fica desacordado após levar injeção no pescoço Divulgação PM

Por iG

Publicado 05/01/2021 17:58 | Atualizado 05/01/2021 17:59

Belo Horizonte - Um jovem de 24 anos, motorista de aplicativo, viveu momentos de aflição entre a noite de segunda-feira até a manhã desta terça (5) após ser assaltado por um grupo de criminosos e deixado preso no porta mala do próprio carro. O caso ocorreu na região metropolitana de Belo Horizonte.



Os assaltantes se passaram por passageiros até anunciar a ação. Rendido, o motorista levou uma injeção no pescoço , com um líquido não identificado, ficou desacordado e foi levado ao porta malas. Os dois homens, que estão foragidos, usavam máscaras, o que dificulta a identificação.



O carro foi deixado em uma estrada de terra, e moradores da região acionaram a Polícia Militar para alertar sobre um carro abandonado.



Policiais militares escutaram batidas vindas do carro, e ao abrir, encontraram o motorista abatido e desidratado. A vítima contou que apenas o celular foi roubado pelos bandidos.



Na manhã desta terça-feira (5), centenas de motoristas de aplicativo fizeram uma carreata em Belo Horizonte pedindo por mais segurança no trabalho. A motivação do protesto vem depois de Anderson Alves, de 27 anos, ser vítima de um latrocínio na capital mineira no dia 31 de dezembro.