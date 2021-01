Eduardo Pazuello, Ministro da Saúde Luciano Belford / Agência O DIA

Publicado 05/01/2021 18:32 | Atualizado 05/01/2021 18:33

Rio - Governadores de vários estados se reuniram com Arnaldo Medeiros, secretário de vigilância do Ministério da Saúde nesta terça-feira para cobrar a divulgação de um cronograma de vacinação contra a Covid-19 em todo o país. No entanto, saíram da conversa sem uma data definida.

A informação foi dada por Wellington Dias (PT), governador do Piauí. “Nossa expectativa era de que houvesse alguma definição. A reunião foi até estressante. Cobramos uma data e não nos foi fornecida. Quando chegam os insumos? Quando começa a vacinação? O secretário disse que iria levar nossa demanda ao ministro Pazuello”, disse, ao G1.

Participaram também da reunião os governadores Ronaldo Caiado (Goiás), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Waldez Goes (Amapá) e Helder Barbalho (Pará).



De acordo com o governador do Piauí, foi proposta para a próxima segunda-feira (11) uma reunião conjunta entre o Congresso, o STF e o Ministério da Saúde para discutir com as fabricantes e a Anvisa um calendário. "O Brasil está ficando no final da fila. Há um atraso inexplicável”.