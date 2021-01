Bolsonaro é vaiado após sair em silêncio de reunião no ministério da Saúde AFP

Por iG

Publicado 05/01/2021 18:59 | Atualizado 05/01/2021 19:00

Brasília - Na tarde desta terça-feira (5), Bolsonaro (sem partido) se reuniu com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar do do início do calendário de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. A reunião não estava marcada na agenda do presidente.



Segundo informações da CNN Brasil, participaram também da reunião os ministros Fábio Farias, da Comunicação, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores.



Na saída da reunião, Bolsonaro saiu em silêncio e foi vaiado por um grupo de cerca de 20 pessoas, que xingavam Bolsonaro "miliciano", "assassino" e "bandido" e tocavam uma marcha fúnebre em protesto pelas mortes por Covid-19 e a demora para apresentar um cronograma de vacinação.



Hoje mais cedo, o Itamaraty confirmou a compra de 2 milhões de doses produzidas na Índia da vacina de Oxford, com data provável de entrega a partir de meados do corrente mês de janeiro.



A vacina, porém, ainda não foi aprovada pela Anvisa. Hoje, representantes da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e da AstraZeneca se reuniram com a agência reguladora, mas decidiram por não fazer o pedido emergencial.