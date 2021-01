A mulher foi mantida refém dentro do porta-malas Arquivo pessoal

Por iG

Publicado 05/01/2021 20:22 | Atualizado 05/01/2021 20:23

Fortaleza - Nesta terça-feira (05), uma adolescente foi agredida e mantida refém no porta-malas de um veículo por dois criminosos em Fortaleza. Na imagem, é possível ver que o porta-malas foi fechado e deixou uma das mãos da vítima para fora do veículo, chamando a atenção de um motorista que trafegava perto do carro dos criminosos.



Segundo o portal, o motorista e o passageiro que estavam no veículo onde a adolescente era mantida refém foram presos em flagrante. Eles foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o caso foi registrado.

O condutor que flagrou o caso percebeu a mão da vítima para fora do porta-malas e ligou para a polícia. De acordo com o G1, o carro dos criminosos foi encontrado trafegando pelo Bairro Pici. Os agentes da Guarda Municipal de Fortaleza fizeram abordagem e conseguiram deter os suspeitos.

Segundo os policiais, a adolescente foi encontrada com diversas lesões no corpo e, no sequestro, estava sendo levada a uma região do Bairro Bela Vista, em Fortaleza, onde seria executada.

"Teve a atitude honrada e heróica de uma cidadã que vinha atrás do carro. Ela visualizou haver a mão de uma pessoa, do porta-mala, bateu a foto e acionou a polícia", afirma um policial civil.