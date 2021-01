Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara Agência Brasil

Por iG

Publicado 05/01/2021 20:02 | Atualizado 05/01/2021 20:04

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se envolveram em uma polêmica nesta terça-feira (05) envolvendo a pandemia de Covid-19 no Brasil.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou que " não consegue fazer nada " diante da situação vivida pelo país em conversa com apoiadores no Planalto. "Chefe, o Brasil está quebrado, não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de renda? (mas) teve nesse ano (2020) esse vírus potencializado pela mídia que nós temos."



Maia classificou a fala presidencial como "absurda, algo muito grave".

"Agora, a gente está vendo que o governo preferiu parar os trabalhos no Congresso e falar essa coisa mais absurda: com o poder que tem, com a responsabilidade que um presidente tem, dizer que nada pode ser feito. É muito grave ", disse Rodrigo Maia ao UOL.