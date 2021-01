O acidente ocorreu por volta das 10h30 desta quarta-feira Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 12:19 | Atualizado 06/01/2021 12:23

Vila Velha - Duas pessoas morreram na queda de um helicóptero dentro de um aeroclube, na região de Riviera da Barra, em Vila Velha, no Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta de 10h30 desta quarta-feira. As informações são do portal G1.



Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas o piloto e uma idosa estavam a bordo da aeronave. Os dois foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com parada cardiorrespiratória, mas morreram no local.

A causa da queda ainda não foi identificada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve incêndio.