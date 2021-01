Casal suspeito de manter idosos em celas em abrigo clandestino é preso Divulgação/Polícia Civi

06/01/2021

Goiânia - Na tarde da última terça-feira (5), a polícia prendeu em flagrante um casal de 57 e 67 anos suspeito de manter idosos em celas dentro de um abrigo clandestino, em Goiânia. Pelo menos quatro vítimas, com idades entre 62 e 102 anos, estavam no local. As informações foram dadas pelo G1.



Segundo investigação da Polícia Civil, familiares dos idosos pagavam até R$ 2 mil para que as vítimas ficassem no abrigo clandestino.

O local, que fica no setor Recanto das Garças, foi descoberto depois que uma idosa conseguiu fugir e realizou a denúncia.

Ao chegarem no abrigo clandestino, os policiais viram uma idosa amarrada em uma cadeira e outra vítima em uma cela com fezes no chão.

“A gente precisa apurar para ver se os familiares tinham ciência das reais condições que os idosos eram mantidos no local. Caso seja comprovado, eles podem responder por abandono”, afirmou um delegado da Polícia Civil.

Após a prisão do casal, os idosos foram levados a abrigos licenciados. Os suspeitos devem responder pelos crimes de tortura e maus-tratos.