A vacina AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19 é a grande aposta do governo brasileiro AFP

Por IG Saúde

Publicado 06/01/2021 16:01 | Atualizado 06/01/2021 18:49

Rio - A Fiocruz pedirá à Anvisa o uso emergencial da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca até sexta-feira (8). O anúncio foi feito pelo Vice-presidente de produção e inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, à CNN Brasil.



"O plano [para o pedido emergencial] é conservador e feito com muita segurança, por isso a demora com o registro”, disse Marco Krieger, explicando os recentes atrasos no pedido. "Vamos adicionalmente pedir o uso emergencial, mas a ideia é ter a autorização permanente da vacina o quanto antes."



Ontem, a Fiocruz confirmou a importação e distribuição de 2 milhões de doses do imunizante, que virão da Índia, além do valor de R$ 59,4 milhões desembolsado pelas doses.



A Fiocruz prevê produzir 100 milhões de doses do imunizante a partir de ingrediente farmacêutico ativo (IFA). No segundo semestre, mais 110 milhões de doses devem ser produzidas inteiramente no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), vinculado à fundação.