A taxa apareceu no extrato como "TAR EX ECT" e em alguns casos foi descontada mais de uma vez Reprodução

Publicado 08/01/2021 15:23 | Atualizado 08/01/2021 15:24

Rio - Nesta semana, as reclamações dos correntistas da Caixa Econômica Federal tomaram conta das redes sociais. Nas publicações, o assunto é o mesmo: uma cobrança de R$5 debitada, sem aviso prévio, denominada "TAR EX ECT". Apesar da maioria dos usuários estarem aborrecidos com o desconto, alguns já relataram que receberam o ressarcimento. Em nota, a Caixa informou que já devolveu o valor para todos os correntistas.

"Que imagem desastrosa a Caixa deixou com essa cobrança denominada “tar ex ect”, sem qualquer comunicado ou explicação. Várias reclamações em todo o Brasil. Também tive dois descontos no dia 31/12/20 e até agora nenhum esclarecimento. #TAREXECT", escreveu uma correntista, que recebeu um relato de outro internauta como resposta: "Também fui debitado com essa #TarExEct. Embora não tenha havido nenhum comunicado, imagino que seja alguma taxa extra por ter enviado um cartão novo pro meu endereço. Deduzo que ECT seja Empresa de Correios e Telégrafos. Ainda assim, essa cobrança me parece ilegal".

Outra usuário relatou já ter recebido o ressarcimento, mas não a explicação para a cobrança. "Houve o estorno das tarifas “tar ex ect” cobradas pela Caixa, apareceu hoje com data de 04/01/21, identificada como “est ta pos”. Ficamos sem saber o que houve para terem feito os descontos... #TAREXECT".

"Como a Caixa desconta duas vezes uma "Tar Ex ECT" no valor de R$ 5,00 no dia 31/12 sem a minha autorização e sem me comunicar de nada? Agora tenho que ir na agência, no meio de uma pandemia, pra me informar sobre isso. Detalhe que descontou de todos aqui do escritório", também relatou uma internauta.

