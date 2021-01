Por O Dia

Publicado 08/01/2021 14:32 | Atualizado 08/01/2021 15:09

Rio - Nesta sexta-feira (8), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu o pedido de autorização de uso emergencial da vacina Coronavac . O pedido foi enviado pelo Instituto Butantan, que no Brasil conduz os estudos da vacina desenvolvida pela empresa Sinovac. Mas, qual serão os próximos passos?

De acordo com a Anvisa, após a solicitação feita pelo laboratório, a agência tem 10 dias para aprovar o uso do imunizante. A avalição será feita pela Diretoria Colegiada da Anvisa que levará em consideração quesitos como a qualidade, boas práticas de fabricação, estratégias de monitoramento e controle, e resultados provisórios de ensaios clínicos.

"Os próprios técnicos da Anvisa estão aprendendo com esse processo. Há uma peculiaridade nesse caso porque será a primeira autorização mundial, não se baseia em pedido dado por outro país. Será um registro avaliado em primeiro lugar pela Anvisa", explicou o ex-presidente da Anvisa, Claudio Maierovitch, em entrevista à CNN.

Se aceita, a concessão vale para o período de pandemia até a vacina receber o registro definitivo, fica restrita ao sistema público de saúde, além do produto só ser liberado para o público previamente definido e testado nos estudos.



Outro ponto importante é que a autorização do uso emergencial não exclui a necessidade de registro sanitário. Ou seja, em caso de aprovação do uso emergencial da Coronavac, ainda sim ele precisará ser oficialmente registrada.

Mas, a agência esclarece que poderão ocorrer modificações, suspenções ou cancelamentos da autorização temporária a qualquer momento, com base em elementos técnicos e científicos.

"Existem diferenças entre a autorização emergencial e a definitiva. Primeiro, a autorização emergencial só vale para uso em saúde pública e um produto que é autorizado emergencialmente não pode ser comercializado. Mas não deve haver nessa análise nada diferente em relação ao rigor técnico e científico com que se olha para as características da vacina", continuou Maierovitch.

Prazo poderia ser menor

Se a Coronavac tivesse obtido autorização de ao menos uma agência reguladora dos EUA, China, Japão ou Europa, o tempo entre pedido e aprovação seria de 72 horas, conforme decisão mantida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 30 de dezembro.

Outras vacinas

A AstraZeneca (da Universidade de Oxford), a Pfizer (da BioNTech) e a Janssen (da Johnson & Johnson) também chegaram a fase de testes 3 no Brasil. Entretanto, até o momento, só a Coronavac e a AstraZeneca tiveram o pedido de uso emergencial solicitado à Anvisa. É possível acompanhar o andamento do processo de aprovação das vacinas no site da agência