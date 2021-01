Aulões online são uma boa opção para revisar o conteúdo de forma dinâmica Gabriel Jabur/Agência Brasília

Por Maria Clara Matturo*

Publicado 08/01/2021 15:00 | Atualizado 08/01/2021 17:14

Rio - Com a pandemia do coronavírus, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foi adiado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, ou seja, a data da prova está próxima, o que é motivo de angústia para muitos candidatos. Apesar do Enem ser um exame com um grande histórico de preparação por parte dos estudantes, o período que antecede a prova pode ser bem aproveitado para revisar os conteúdos e fazer uma boa preparação mental, essencial para um resultado positivo. Veja como esperar pelo Enem de forma proveitosa nos próximos dias:

Nos dias que antecedem a prova

A semana anterior ao exame é um bom período para fazer uma revisão geral do conteúdo que você estudou durante o ano. "Acredito que nesta etapa vale fazer simulados e as provas anteriores do Enem, que exigem muita reflexão e entendimento das questões", orientou a mestre em Educação, Susanna Artonov, professora da São Judas – Unimonte.

Além de revisar as questões, é importante ler assuntos atuais, que podem inclusive ser tema da redação, como reforçou a professora. "Assuntos como alfabetização, educação, saúde mental e isolamento social, que são atuais na sociedade, podem ser abordados sim".

No dia do exame



Para muitos candidatos, o dia de realização do exame é a parte mais difícil. Afinal, controlar o sistema emocional não é uma tarefa fácil. Porém, é possível amenizar um pouco esse nervosismo aplicando algum exercício de respiração e evitando fatores que podem piorar a ansiedade, como consumir alimentos muito energéticos e ir ao local de prova muito em cima do horário de fechamento dos portões.

"Sentir medo, ansiedade ou angústia é absolutamente humano. Essas emoções fazem parte de nosso funcionamento saudável, então não se assuste se perceber uma delas no momento da prova. Apenas tente colocá-las em segundo plano e não permita que aumentem, usando para isso a respiração e a distração. Se precisar, se levante, alongue, coma algo e se hidrate antes de voltar o foco para o que é mais relevante nesta hora: a realização tranquila e consciente da avaliação", orientou o coordenador do curso de Psicologia do Unilasalle, Luis Antônio Campo.

Algumas dicas práticas também podem auxiliar para um bom desempenho, como explicou o coordenador:

- Está se deparando com uma questão muito difícil, que não consegue resolver? Não perca muito tempo com ela. Passe para as demais e deixa-a para o final, caso tenha tempo.



- Ao se aproximar do final do exame, ainda existem questões sem resposta? Volte a elas com serenidade, tente excluir as opções que lhe parecem estar erradas e escolha aquela mais plausível.



- Reserve a meia hora final da prova para o preenchimento do cartão de resposta, pois de nada adianta fazer uma prova maravilhosa se, pressionado pelo tempo, você marcar tudo errado no cartão.

"Após a realização do exame, premie-se pela realização dele. Qual prêmio se dar? Ah, aí é com você! Faça algo que goste e que lhe deixe feliz", finalizou Luis.



Aulões gratuitos



Nos últimos dias de espera, muitas escolas e cursos promovem aulões online gratuitos, que costumam ser mais dinâmicos e podem ajudar na hora de revisar o conteúdo. Confira alguns:



O estúdio de conteúdo e formatos digitais Play9, em parceria com a Estácio, a Artplan e o YouTube (dentro do programa Creators Connect) vaiapresentar o "Show do Enem com Professor Noslen".As lives serão exibidas entre os dias 5 e 14 de janeiro de 2021 no YouTube, além de um pós-prova, no dia 18 de janeiro. A ideia é trazer revisões com muita diversão e interações como Professor Noslen, referência em temas sobre educação e dono do maior canal de ensino de Língua Portuguesa no país, com mais de três milhões de inscritos.



A São Judas – Unimonte também promove neste sábado o simulado Esquenta para o Enem, das 14 às 19 horas. A prova é gratuita e on-line. A inscrição deve ser feita no site www.comvocenoenem.com.br . O simulado vai contar com 80 questões, sendo 20 para cada área abordada no exame – Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática - e a redação com tema definido pelos realizadores. Além de testar como está seu conhecimento para o exame, o candidato que fizer a prova receberá um relatório de desempenho que apontará os seus pontos fortes e fracos, dando a oportunidade de reforçar o plano de estudos nos últimos dias de preparação.

Entre os dias 11 e 14 de janeiro, acontece a Maratona Enem Facens, um intensivo de aulas online, gratuitas e realizadas por meio da plataforma Google Meet. Já no dia 15, acontece o simulado, também na versão online e ao vivo. Os interessados para as aulas devem se inscrever até dia 10 de janeiro . Para o Simulado, as inscrições vão até dia 15 de janeiro , ao meio-dia.

O ProEnem (proenem.com.br) preparou dois aulões onlines e gratuitos, que acontecem nos sábados, dias 16 e 23 de janeiro, com uma ampla revisão do conteúdo das provas. A partir de 9h, começa a transmissão ao vivo no canal do YouTube do curso, que ficará dez horas no ar com revisão dos principais conteúdos, diversas dicas e muita descontração com música, teatro e ações promocionais.

Para mandar a tensão pré-prova embora de vez, o ProEnem convidou para o aulão do dia 16 um jovem que faz bastante sucesso nas redes sociais: o produtor de conteúdo Isaías Silva (@isaiaslvas).

O Escreva, curso preparatório com foco na redação para o vestibular, oferecerá um aulão gratuito no dia 16, às 14h, sobre “Pandemias e Coletividades” no seu canal do YouTube (https://bit.ly/3mZ17iO). A proposta da aula on-line é oferecer um debate que direcione os principais acontecimentos no ano de 2020, trazendo propostas possíveis para o tema da redação do ENEM, de modo que os alunos possam fazer análises críticas e ter ideias de intervenção para os seus textos.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes