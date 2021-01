Por iG

Publicado 08/01/2021 15:59

São Paulo - Na noite da última quinta-feira (7), uma aeronave da Latam atropelou uma capivara, em Guarulhos, durante o processo de decolagem. De acordo com informações repassadas pela frequência de controle de tráfego aéreo, por volta das 23h20, o Airbus A320 com destino a João Pessoa, na Paraíba, atingiu o animal.

Após o acidente, o avião teve que retornar para o aeroporto em um pouso de emergência. Este momento foi registrado pelo canal SBGR do Youtube, que desde a virada do ano tem realizado transmissões ao vivo e contínuas do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Depois de atropelar a capivara, os pilotos subiram a até 9 mil pés (2.740 metros) de altitude e realizaram uma série de órbitas sobre São José dos Campos enquanto aguardavam a autorização para o pouso, a fim de queimar combustível. A aterrissagem foi feita sem nenhum problema.

Os bombeiros do aeroporto escoltaram a aeronave até o ponto de parada, onde o jato ficou por mais de 30 minutos para inspeção. Depois, o avião foi rebocado ao terminal para desembarque dos passageiros. A pista ficou interditada por quase uma hora para vistoria e limpeza e alguns voos fizeram órbita de espera, mas nenhum foi desviado.