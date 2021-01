Vice-presidente Hamilton Mourão Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por iG

Publicado 08/01/2021 16:34 | Atualizado 08/01/2021 16:36

Brasília - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) está recuperado da Covid-19, de acordo com a assessoria de imprensa do governo federal. Mourão recebeu alta nesta sexta-feira (08) e vai retomar as atividades na próxima segunda (11).



O vice-presidente testou positivo para a Covid-19 no dia 27 de dezembro e, desde então, estava em isolamento social no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência da República. Durante esse período, Mourão se submeteu a exercícios respiratórios e foi medicado com um coquetel que incluía hidroxicloroquina, annita e azitromicina, além de medicamentos para dor e febre.