Presidente da Câmara, Rodrigo Maia Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por iG

Publicado 08/01/2021 20:56

Brasília - Rodrigo Maia (DEM-RJ) rebateu a crítica de Bolsonaro feita nesta quinta-feira (8) sobre a aliança do bloco de Maia na Câmara com o PT. O presidente disse que Rodrigo Maia e o PT "são coisas muito parecidas".



"Não me surpreende que o presidente Bolsonaro critique a união de partidos em apoio à candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara. Só compreendem o nosso gesto aqueles que defendem a democracia antes de tudo. Aqueles que respeitam diferenças e valorizam o diálogo", respondeu Maia, no Twitter.



Em seguida, o presidente da Câmara relembrou que "em plena pandemia, Bolsonaro estava em praça pública instigando manifestações pelo fechamento do Congresso Nacional e do STF ".



"Eu sempre condenei atitudes assim e sempre defendi a representação de TODOS os partidos no Congresso. O bloco Democracia e Liberdade se une pra condenar o autoritarismo, o fascismo e a incompetência. São muito naturais as críticas e o incômodo de Bolsonaro à nossa união", finalizou o parlamentar.