Por iG - Economia

Publicado 27/01/2021 14:44 | Atualizado 27/01/2021 15:11

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) se manifestou, nesta quarta-feira (27), a respeito dos gastos do governo federal com a compra de leite condensado. O filho de Jair Bolsonaro disse que foi criada uma "narrativa para desgastar o presidente" e defendeu a compra do doce.

Em um publicação no Twitter, Eduardo começou dizendo que o leite condensado foi escolhido "por ter virado de certa maneira uma marca do presidente, presente até em seu café da manhã com NSC John Bolton em sua residência no Rio durante a transição em 2018".

1) LEITE CONDENSADO NÃO SE MISTURA COM PÃO COM MORTADELA



Sempre com objetivo de criar narrativas para desgastar o Presidente, ontem circulou informação dando a entender que o Presidente teria gasto R$ 15,6 milhões com leite condensado em 2020.



Segue pic.twitter.com/3CZjsQQD2r — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) January 27, 2021

Depois, o deputado disse que o maior gasto (91%) com leite condensado foi do Ministério da Defesa. Ele ainda julgou a quantidade "bem razoável" para alimentar as tropas militares.

"O item é um produto calórico indicado a quem faz muitas atividades físicas e serve de base para a elaboração de vários outros alimentos comuns a mesa dos brasileiros como bolos", continuou Eduardo.

O filho de Bolsonaro aproveitou para atacar figuras políticas que criticaram o gasto, como Ciro Gomes e Sâmia Bomfim. Ele, porém, não comentou a respeito dos demais itens do "carrinho" do governo federal. Dentre os gastos, estão R$ 2,2 milhões em chicletes, R$ 32,7 milhões em pizzas e refrigerantes e R$ 7 milhões em bacon.

Só de vinho, o Ministério da Defesa, defendido por Eduardo Bolsonaro, gastou mais de R$ 2,5 milhões em 2020.